«И так сойдет»: в Саратовской области управляющая компания прибила металлический забор к растущему дереву

В Балашове на улице Военный городок управляющая компания установила ограждение и прибила металлический забор к живому дереву.

Местный житель выложил в группе «Подслушано Балашов» ВКонтакте видео, снятое во дворе дома №19.

Здесь недавно управляющая компания установила металлический заборчик — ограждение палисадника возле многоэтажки. На одном из участков забор упирался в растущее дерево. Мастера не придумали ничего лучше, чем прибить забор прямо к стволу.

- Это как?! — недоумевают в комментариях под видео.

Там же пользовательница под ником Ангелина Данилова сообщила, что неподалеку заборчик вообще приварили к газовой трубе.