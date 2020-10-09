Рекорд заболеваемости коронавирусом в Саратовской области побит

Коронавирус не отступает

Побит рекорд заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 9 октября зарегистрировано 144 случая.

Половина заболевших — 77 человек — выявлена в Саратове. В Балаковском районе — 14 зараженных, в Энгельсском — 12.

Почти все — 130 зараженных — это контактные лица.

Всего с начала пандемии в Саратовской области заболели 16 704 человека. Выздоровели — 11 388 человек, за сутки — 94.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.