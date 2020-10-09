Отключена вода из-за порыва на водоводе на Танкистов

На улице Танкистов в Саратове начались работы на водоводе напротив дома №95.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там начались работы. Ориентировочно, они продлятся до полуночи.

В связи с этим отключена вода в домах, которые находятся внутри периметра, ограниченного улицами: Танкистов, Порядковая, Межовражная и Депутатская.

Также не будет воды в домах на Ламповой, Студеной, Бульварной и Студеных проездах.

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