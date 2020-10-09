Масочный режим: Жителей Саратовской области ждут тотальные проверки

В Саратовской области масочный режим сохраняется Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области будут усилены проверки в магазинах, общественном транспорте, спортивных учреждениях и на предприятиях.

Об этом за суженном заседании оперативного штаба в четверг, 8 октября, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин.

- Без ужесточения проверочных мероприятий ситуацию решить невозможно. При вопиющих нарушениях собственников и руководителей следует начать работу по приостановлению деятельности предприятия, рынка, торгового центра, единиц общественного транспорта. Не нужны большие сроки — достаточно недели, а то и трех дней простоя, чтобы население и собственники осознали необходимость соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора: применения антисептиков, ношения масок, соблюдения разделительных линий, – сказал он.

Проверки будут распространяться также на пригородные поезда и автобусы.

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