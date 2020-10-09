Подросток погиб в центре Саратова

Трагедия случилась на улице Мичурина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В центре Саратова ночью погиб подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 16-летнего мальчика было найдено под домом на улице Мичурина.

Следователи начали проверку. По предварительной версии, пострадавший гостил у своего приятеля в доме на Мичурина. Около трех ночи они решили забраться на крышу двухэтажного дома.

Хозяин квартиры ушел домой и когда уже был в подъезде, услышал, что по крыше что-то катится. Он выбежал на улицу и увидел тело своего друга. На место прибыли медики, которые констатировали смерть.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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