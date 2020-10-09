Двое саратовцев до смерти забили мужчину из-за плохо сделанного ремонта

В Саратове вынесен приговор двум местным жителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 40 и 49-летних мужчин признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Вечером 24 сентября 2019 года они гостили у сестры одного из них в частном доме на улице Отрадная. Там вместе с 39-летним мужем женщины они распивали алкоголь. 40-летний гость принялся бранить зятя за плохо сделанный ремонт. Видимо, чтобы убедить родственника в непригодности к отделке помещения, они вывели его во двор и принялись избивать ногами, а также приложили головой о дверь.

Супруга избитого выбежала во двор и вызвала врачей. Пострадавший был госпитализирован, но скончался 25 сентября.

Свою вину мужчины признать отказались. Суд вынес приговор: 10 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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