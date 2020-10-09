Юная жительница Балакова получила пять лет за попытку продажи наркотика

В Балакове Саратовской области 18-летняя девушка получила срок за хранения и попытку продажи наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент совершения преступления ей было 17 лет.

4 декабря 2019 года юная жительница Балакова попыталась продать крупную дозу синтетического наркотика в подъезде дома на улице Ленина. Однако девушка была задержана полицейскими.

Выяснилось также, что она хранила крупную партию наркотиков. Вещество было изъято 10 января при личном досмотре.

Суд отправил девушку в колонию общего режима на пять лет и месяц, несмотря на то, что свою вину она не признала.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.