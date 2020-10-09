В больнице Энгельса мужчина избил полицейского

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 30-летний местный житель.

По версии следствия, утром 22 августа к нему домой пришел участковый. Он доставил его в медучреждение, но в приемном отделении гражданин напал на правоохранителя и трижды ударил его по голову и лицу, а потом ногой по колену.

В итоге у полицейского диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытая травма капсульно-связочного аппарата коленного сустава.

Расследование продолжается.

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