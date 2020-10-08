Панков: Необходимо сообща бороться с таким позорным явлением, как недобросовестный бизнес в социальной сфере

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На заседании фракции «Единой России» депутаты обсудили проблему частных домов престарелых

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что необходимо объединить усилия депутатов и профильных ведомств, чтобы установить и проверить каждое учреждение, оказывающее частные услуги по уходу за инвалидами и престарелыми.

- Главное ставить перед собой задачу – увидеть и решить системные проблемы. Нужна совместная работа профильных структур, фракции «Единой России», правоохранительных органов – по выявлению таких учреждений, их адресов. Считаю, эти данные можно установить, а значит, необходимо сообща бороться с таким позорным явлением, как недобросовестный бизнес в социальной сфере, – отметил Панков.

Депутаты обсудили ситуацию с частным домом-интернатом для престарелых, где пожилые постояльцы не получали должного ухода, и возможность изменения законодательства, чтобы защитить людей.

По словам руководителя фракции в Саратовской областной думе Ивана Дзюбана , на территории области могут функционировать 67 коммерческих домов престарелых. Такое количество организаций, зарегистрированных в области, имеют соответствующий вид экономической деятельности.

Первый замминистра труда и социальной защиты Наталья Жуковская рассказала, что все постояльцы частного дома-интерната получили квалифицированную медицинскую помощь и перенаправлены в профильные учреждения, часть пациентов забрали родственники. Она также отметила, что ведомство готово к совместной работе.