СКР начал проверку вспышки коронавируса в Балашовском доме престарелых

В Саратовской области следователи СУ СКР региона начали проверку по факту вспышки коронавируса в Балашовском доме престарелых.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, будут установлены обстоятельства заноса инфекции, дана юридическая оценка действиям или бездействию персонала, соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций. По итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, вспышка в доме престарелых Балашова зафиксирована 1 октября. Сейчас там уже 166 случаев заражения. Из них 39 сотрудников и 127 проживающих.
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