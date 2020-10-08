СКР начал проверку вспышки коронавируса в Балашовском доме престарелых

В Саратовской области следователи СУ СКР региона начали проверку по факту вспышки коронавируса в Балашовском доме престарелых.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, будут установлены обстоятельства заноса инфекции, дана юридическая оценка действиям или бездействию персонала, соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций. По итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, вспышка в доме престарелых Балашова зафиксирована 1 октября. Сейчас там уже 166 случаев заражения. Из них 39 сотрудников и 127 проживающих.

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