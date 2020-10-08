Безработные Саратовской области получили 2,3 миллиарда рублей

В Саратовской области на социальные выплаты безработным гражданам потрачено 2,3 млрд рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, из этой суммы более 405 млн рублей направлено семьям с детьми.

Минтруда продолжает активно содействовать гражданам в поисках работы. С начала года удалось трудоустроить почти 19 тыс. человек. Основными направлениями являются: торговля, обрабатывающее производство, образование, сельское хозяйство.

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