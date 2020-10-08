В Саратовской области до конца года планируется уволить тысячу человек

Число вакансий в Саратовской области выросло
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Саратовской области с начала года уволено 3,2 тыс. человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, до конца года планируется уволить еще тысячу работников.
Кроме того, тысяча человек сейчас трудится в режиме неполной занятости.
Уровень безработицы в регионе составляет 5,3% от численности экономически активного населения. На учете в службе занятости состоит 64 081 человек. При этом портал «Работа в России» предлагает около 25 тыс. вакансий. За три месяца еще 1 406 компаний разместили свои предложения о трудоустройстве.
В Минтруда отмечают более чем трехкратный рост числа трудоустроенных граждан.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.