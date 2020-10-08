В Саратовской области до конца года планируется уволить тысячу человек

Число вакансий в Саратовской области выросло Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Саратовской области с начала года уволено 3,2 тыс. человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, до конца года планируется уволить еще тысячу работников.

Кроме того, тысяча человек сейчас трудится в режиме неполной занятости.

Уровень безработицы в регионе составляет 5,3% от численности экономически активного населения. На учете в службе занятости состоит 64 081 человек. При этом портал «Работа в России» предлагает около 25 тыс. вакансий. За три месяца еще 1 406 компаний разместили свои предложения о трудоустройстве.

В Минтруда отмечают более чем трехкратный рост числа трудоустроенных граждан.

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