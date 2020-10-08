На 3-й Дачной столкнулись «Лада» и мотоцикл

Мотоциклист госпитализирован посте ДТП с автомобилем. Фото "Саратов онлайн"

В районе 3-й Дачной в Саратове столкнулись «Лада» и мотоцикл Honda.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла под трамвайным мостом.

Мотоциклист был госпитализирован. На проспекте 50 лет Октября возникла очень серьезная пробка по направлению из центра города.

ДТП произошло под трамвайным мостом. Фото "Саратов онлайн"

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