В полицию Балашова позвонил 83-летний местный житель и сообщил о попытке телефонных мошенников выманить у него деньги. Мужчина не сомневался в том, что это обман, потому что уже научен на горьком опыте, к тому же, уже перевел все свои накопления телефонным аферистам ранее.

- Как указал заявитель, несколько месяцев он общался с мошенниками – позвонили, посулили крупную компенсацию за ранее приобретенные лекарства, продиктовали счет, куда переводить деньги за страховку и прочие расходы. Пенсионер поверил собеседникам, посоветоваться было не с кем – живет одиноко, дети далеко. Так несколькими переводами он перечислил 363650 рублей – все «гробовые», которые копил не один год. А когда стало ясно, денег у балашовца больше нет, звонки с обещаниями миллионов прекратились, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Уголовное дело о мошенничестве пока не возбуждено, вопрос решается.