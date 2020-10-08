Десять улиц Саратова остались без воды до завтра

На улице Шехурдина в Саратове рабочие устраняют аварию на водоводе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для этого потребовалось снизить давление воды в сетях.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на улицах Ипподромная, Шехурдина, Куприянова, Центральная, Приовражная, Моторная, Керамическая, 2-я Елшанская, проспекте Строителей и Московском шоссе.

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