В Саратове сегодня будет прохладно и ветрено

В Саратове будет прохладно
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области ожидается прохладная пятница.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, 9 октября синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность.
Осадки маловероятны. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью до 14 метров в секунду при порывах.
Столбик термометра покажет днем до +15... +20 градусов.
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