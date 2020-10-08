Сквер Расковой в Саратове откроют 15 октября

Сквер Марины Расковой в Заводском районе

Сквер имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова должен быть открыт 15 октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, там осталось уложить плитку на площади 150 кв. метров и засеять травой три кв. метра газона.

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Завершается монтаж спортивных и детской площадки, установлены малые архитектурные формы, ведется благоустройство.

В ближайшее время будет подключен фонтан с подсветкой. Горожане смогут заниматься воркаутом, волейболом, мини-футболом, настольным теннисом, шахматами, роллерным и велоспортом, скейтбордингом.

Напомним, сквер в Заводском районе реконструируется при поддержке и под контролем председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

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