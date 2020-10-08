Леонид Писной уходит с поста зампреда комитета Саратовской облдумы по ЖКХ

Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной заявил о сложении полномочий заместителя председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Он объяснил свое решение высокой нагрузкой по месту работы.
Леонид Писной отметил, что депутатом остается, поэтому готов помогать коллегам.
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