Леонид Писной уходит с поста зампреда комитета Саратовской облдумы по ЖКХ

Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной заявил о сложении полномочий заместителя председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Он объяснил свое решение высокой нагрузкой по месту работы.

Леонид Писной отметил, что депутатом остается, поэтому готов помогать коллегам.

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