«Мне бы в небо»: Сотни людей с инвалидностью совершили прыжок с парашютом

Участники проекта «Мне бы в небо». Фото Фонда «Подари любовь миру»

Уже более 500 человек из разных регионов России приняли участие в проекте для людей с ограниченными возможностями «Мне бы в небо». Он организован благотворительным фондом «Подари любовь миру» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказал руководитель проекта Алексей Волков, он вошел в топ-100 Фонда и получил заслуженное признание.

Люди, которые в обычной жизни зачастую лишены возможности полноценной физической активности, иногда страдают от стрессов и депрессии из-за недуга, теперь могут совершить настоящий полет.

Для этого нужно написать организаторам проекта «Мне бы в небо», пройти осмотр врача, инструктаж и попробовать свои силы и нервы в аэродинамической трубе. После этого – добро пожаловать на борт дельталета.

Прыжок с парашютом с высоты около четырех километров совершается непременно в тандеме с опытным инструктором.

Все участники проходят инструктаж. Фото Фонда «Подари любовь миру»

- В основном наша программа рассчитана на людей с ампутациями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Бояться нечего. Думаю, всем известно, что авиатранспорт наряду с трамваем и метрополитеном входит в тройку самых безопасных, – рассказал Алексей Волков, сам опытный летчик.

По его словам, большинство из участников реабилитационного проекта «Мне бы в небо» – женщины, многие из которых уже достигли пенсионного возраста. Около 10% из тех, кто прыгнул с парашютом в проекте, потом начинают сами заниматься парашютным спортом.

Алексей Волков считает очень важным тот момент, что проект «Мне бы в небо» позволяет людям с инвалидностью не просто почувствовать эйфорию во время прыжка, но придает уверенности в себе, а также объединяет людей.

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