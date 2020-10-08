В Вольске рабочие искали прорыв теплотрассы, но нашли скелет

Следователи начали проверку гибели человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Утром 8 октября бригада рабочих осматривала теплотрассу на улице Львова роща. Они искали место утечки воды. При этом работники обнаружили костные останки человека.

На место прибыли следователь СУ СКР и судебный эксперт. Предварительно установлено, что погибший – мужчина, скончавшийся несколько месяцев назад.

Предполагается, что мужчина умер несколько месяцев назад Фото: СУ СКР по Саратовской области

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