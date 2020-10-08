«Газель» с Зайцем и Волком из «Ну, погоди!» попала в ДТП в Саратове

"Газель" наехала на автомобиль Mazda

В Саратове «Газель» наехала на автомобиль Mazda.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около полудня на пересечении улиц Осипова и Планерная.

За рулем «Газели» находилась женщина, она была госпитализирована. Ее данные, как и водителя иномарки, устанавливаются.

«Газель» имеет примечательные знаки отличия – на борту изображены персонажи известнейшего мультфильма «Ну, погоди!» – Волк и Заяц.

Фото и видео разместил в канале «ЧП-Саратов» пользователь под ником Илья.

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