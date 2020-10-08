Врачи скорой работают с перегрузкой Фото: Александр Уриевский

Скорая работает с повышенной нагрузкой, в условиях крайней напряженности и на пределе своих возможностей. Об этом на брифинге в минздраве Саратовской области замглавврача станции скорой помощи Юрий Резник.

- Работа скорой – цель предотвратить возможное заражение и вред пациентам. Бригаде перед выездом надо подготовить автомобиль, обеспечить себя средствами защиты, подготовить оборудование. В течение суток до 20 вызовов одна бригада выполняет. Практически нет режима ожидания. Врачи отдыхают. только когда в авто едут на вызов.

Напоминаю, что скорая работает для оказания экстренной медпомощи. На состояния, когда угроза жизни в момент обращений, - рассказал Резник.

Он сообщил, что часто вызов скорой приходится на вечер и начало ночи, это пик поступления вызовов. В течение минувших суток в Саратове было более 1000 вызовов скорой. При этом вызовы консультативного характера в 3-4 раза превышают вызовы на экстренную помощь, которых примерно 10-15% от общего количества.

- Нередки вызовы на температуру 37,2, нередки вызовы на «порезал палец во время чистки рыбы». Скорая помощь приедет ко всем, мы не отказываем никому. Но замечу, по нормативу стабильной работы станции скорой помощи предполагается, что у нас до 730 вызовов в сутки, - сказал Юрий Резник.