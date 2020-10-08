С 9 октября в Саратове возобновляется вакцинация детей от гриппа

В Саратовской области будут введены еще шесть лабораторий для проведения анализов на коронавирус: в Балаково, Ртищево, Петровске, и в детской областной больнице в Саратове. Сегодня амплификатор на 1000 исследований в сутки поставлен в перинатальный центр.

Сейчас развернуто 3224 койки в 16 медорганизациях, при необходимости число будет далее увеличиваться.

Об этом на брифинге в минздраве региона сообщил замминистра Денис Грайфер

- Вчера в область поступила новая партия вакцины от гриппа для детей, это 130 тыс. доз. Сегодня идет распределение с аптечного склада в медучреждения. И с завтрашнего дня вновь продолжится вакцинация детей. Вакцина взрослым должна поступить 15 октября. Это по данным минздрава РФ, - сообщил Грайфер.