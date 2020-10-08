В Саратовской области 1666 медработников заразились коронавирусом

Брифинг в минздраве 8 октября
Коронавирус с начала пандемии подтвержден у 1666 работников медицинских учреждений. Зафиксированы 10 смертей среди медработников, три – непосредственно от COVID-19. У четырех медиков инфицирование коронавирусом произошло во время оказания медпомощи.
Об этом на брифинге в региональном минздраве сообщил замминистра Денис Грайфер.
Под наблюдением в Саратовской области сегодня находятся 111 прибывших из-за рубежа.
В регионе на сегодня 16657 случаев коронавируса. Из них 6450 мужчины и 10110 – женщин (61%).
На 100 тысяч населения уровень заболеваемости – 684,9, по стране этот показатель – 851,6.
Умерли от коронавируса всего с начала пандемии 118 человек, в том числе за минувшие сутки двое.
На стационарах сегодня 2718 человек, из них 1664 – с коронавирусом, 2596 – с пневмонией, из них ковид у 1617 человек.
Сейчас на аппаратах ИВЛ находятся 144 человека.
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