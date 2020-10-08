Двое мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, итого в регионе сейчас 118 жертв COVID-19.

Оба погибших мужчины.

68-летний пациент неделю лечился семь дней дома. После госпитализации его отправили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сначала неинвазивной, потом инвазивной. 22 дня он провел на ИВЛ, а всего в больнице – 30 дней. У мужчины были сопутствующие заболевания – артериальная гипертензия и хронический бронхит.

Второй погибший – 59-летний мужчина. Его госпитализировали на второй день заболевания с 92%-ным поражением легких. В стационаре он пролежал восемь суток, из которых семь – на ИВЛ. У пациента также имелась артериальная гипертензия и флеботромбоз верхней конечности.

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