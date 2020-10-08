В районах Саратова растет число иностранцев, совершивших преступления Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области за три квартала 2020 года иностранцы и лица без гражданства совершили 219 преступлений.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 3,8% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года (211 преступлений).

По данным ведомства, доля преступлений, совершенных иностранцами, составляет 2% в общей массе.

По структуре: 48 преступлений тяжкие, 62 – средней и 77 – небольшой тяжести. Также прокуратура отметила, что чаще всего иностранцы совершают кражи (70 случаев), наркоторговля (32 случая), причинения тяжкого вреда здоровью (шесть эпизодов), мошенничества (11) и грабежи (14).

В Саратове за три квартала зарегистрировано 76 преступлений данной категории граждан. Больше всего в Ленинском районе – 23 случая. В Кировском – 18, в Заводском – 14, в Октябрьском – 13, во Фрунзенском и Волжском – по три случая.

Среди районов области, где зарегистрировано больше всего преступлений, названы Энгельс (31), Саратовский район (15), Озинский (13) и Балаково (12).

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