Саратовец попался на удочку мошенников, желая заработать на валютном рынке

В Саратове 60-летний житель Заводского района попался на удочку мошенников и лишился 26 тысяч рублей.

Он поддался на предложение заработать дистанционно на валютном рынке и последовал инструкциям "финансиста" который объяснил по телефону, как установить приложение для удаленной работы с валютой на фондовой бирже.

- Не понимая программ, саратовец под диктовку «финансиста» скачал приложение удаленного доступа, после чего обнаружил списание денежных средств в размере 26 000 рублей, - рассказали в полиции Саратова, куда несостоявшийся финансист пришел со своей историей.

Полиция возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».