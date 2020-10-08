Коронавирус в Саратове: В регионе закрылись на карантин еще две школы

В Саратовской области закрылись на карантин из-за коронавируса еще два учебных заведения - средняя школа №3 Аркадака и средняя школа № 42 Энгельса. Всего закрыто 11 школ, где заражены 7 учеников и 13 учителей. Остальные 2397 школьников и 168 педагогов из этих учебных заведений ушли на дистанционную работу.

Также на дистанционном обучении находятся 104 класса в 41 школах региона, это еще 2588 школьников. Здесь заболевания обнаружились в семьях учителей и учеников.

- Полностью закрыт детский сад № 51 р. п. Сенной Вольского района – здесь заболел воспитатель. Частично закрыты 11 детских садов (1 – Балаковский, 1 – Балашовский, 1 – Ивантеевский районы, 8 - Саратов).

На дистанционном обучении остаются студенты одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения.