Девушка пыталась купить французского бульдога за 15 тысяч и стала жертвой мошенников в Энгельсе

В Энгельсе 24-летняя жительница стала жертвой мошенников при покупке собаки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, девушка нашла объявление о продаже французского бульдога в интернете. Цена ее устроила – 15 тыс. рублей.

Продавец в переписке попросил сделать предоплату – половину суммы. Девушка перевела 7,5 тыс. рублей, но щенка не получила. Кроме того, мошенник перестал выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело.

Полиция просит жителей Саратовской области быть бдительными, свести предоплаты к минимуму, не сообщать секретных данных своих карт.

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