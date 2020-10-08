Неизвестный мужчина разбился при падении с седьмого этажа

В Саратове мужчина погиб при падении с высоты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели человека. По итогам будет принято процессуальное решение.
Трагедия разыгралась на улице Советская, 20/28.
Предварительно установлено, что гражданин мог упасть с седьмого этажа. На место прибыли сотрудники Центра медицины катастроф, полиции. Была констатирована смерть.
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