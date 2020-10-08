Отменил спектакли театр магии «Самокат»

Театр магии и фокусов "Самокат" отменил представления Фото: Екатерина Семенова

Театр магии и фокусов «Самокат» отменяет представления.

Как сообщили «КП-Саратов» в театре, причиной тому – рост заболеваемости коронавирусом.

Деньги за билеты будут возвращены зрителям.

- К нашему большому сожалению, вынуждены сообщить, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно постановлению правительства Саратовской области отменяются все спектакли, запланированные на октябрь 2020 года. Также сообщаем, что по вышеуказанным причинам «Шоу Артема Щукина», которое должно было состояться 18 апреля 2020 года и планировалось к переносу – отменено, – сообщили в театре.

Ранее «КП-Саратов» писала об отмене спектаклей в ТЮЗе, театрах «Теремок», драмы и оперы и балета.

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