Сегодня в Саратовской области можно наблюдать потоки метеоров – драконидов

Созвездие дракона находится недалеко от полярной звезды, оттуда уже летят метеоры

Сегодня, 8 октября, с наступлением темноты жители Саратовской области могут наблюдать метеоритный поток драконидов. Это метеоры от кометы 21P/Джакобини-Циннера, которые появляются со стороны созвездия Дракона (в районе его "головы") высоко над северо-западным горизонтом и продолжаются всю ночь, а к восходу их источник – радиант - склонится к северному горизонту.

Как сообщила пресс-служба Московского планетария, ожидается 10-20 метеоров в час в разные годы бывали потоки до 100-400 метеоров в час). Наблюдать их лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. В Саратовской области сегодня прогнозируется ясная погода и драконидов можно заметить. Однако яркая луна, которая будет особо высоко в небе после полуночи помешает наблюдению. Поэтому лучше наблюдать метеоры сегодня вечером сразу как стемнеет и до полуночи.

Дракониды –метеоры красноватого и желтого цвета, они догоняют землю, а не движутся ей на встречу, поэтому медленные и тем самым отличаются от остальных.