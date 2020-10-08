В Саратове УФСБ поймало хакера про попытке взломать сайты госвласти

Оперативники УФСБ области выявили жителя Саратова, который пытался получить доступ к информационным системам органов государственной власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, для этого злоумышленник использовал компьютерные вирусы для нейтрализации средств защиты.

Саратовец отделался официальным предупреждением. При этом по статье «Создание, использование, распространение вредоносных компьютерных программ» предусмотрен максимальный срок – семь лет лишения свободы.

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