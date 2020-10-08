В поселке Тепличный отключили воду по просьбе жителя

Улицы двух поселков в Саратове остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях.

В поселке Тепличный отключили воду по заявке одного из потребителей для работы на своих сетях. Ориентировочно воды не будет до 20 часов.

На улице Майская в Жасминном поселке воды не будет до 18 часов.

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