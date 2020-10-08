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Мужчину в Аркадаке убивали трое

Подозреваемые задержаны
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Следователи работали на месте преступления

Следователи работали на месте преступления

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аркадаке Саратовской области задержаны подозреваемые в причинении смерти 45-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья попали сразу трое мужчин. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Напомним, тело погибшего с множественными кровоподтеками на теле и пояснице было найдено 4 октября в частном доме. Установлено, что причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом почки.

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