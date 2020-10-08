Мужчину в Аркадаке убивали трое

Следователи работали на месте преступления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аркадаке Саратовской области задержаны подозреваемые в причинении смерти 45-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья попали сразу трое мужчин. Сейчас с ними проводятся следственные действия.
Напомним, тело погибшего с множественными кровоподтеками на теле и пояснице было найдено 4 октября в частном доме. Установлено, что причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом почки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.