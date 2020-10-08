В Саратове за сутки сбили двоих пешеходов

В Саратове вчера, 7 октября, сбили двух пешеходов.

- В 16:30 во дворе дома №42/54 по улице Аткарская 39-летний водитель ГАЗ-2834 при движении задним ходом не увидел 82-летнюю женщину и сбил ее. Пенсионерка попала в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

На улице Танкистов, напротив дома №201, в 15:10 Citroen Berlingo с 49-летним мужчиной за рулем наехал на 39-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

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