139 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Жители Саратовской области продолжают болеть коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 139 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше половины случаев заражения произошли в Саратове – 75. В Балаковском районе – 13, в Энгельсском – 12. В Балашовском на этот раз всего четыре случая заражения.

Среди новых зараженных 12 детей до 14 лет и двое – до 17 лет.

Всего с начала пандемии заболели 16 560 человек, выздоровели – 11 294 человека. Из них 149 – за сутки.

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