Подсобный рабочий украл у мужчины в сауне золото

В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу золота на 35 тыс. рублей.

- В отдел вечером 4 октября обратился 31-летний мужчина. У него в сауне на 1-м проезде Танкистов украли золотую цепочку с кулоном и золотую мужскую печатку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению в воровстве задержали подсобного рабочего того же возраста. Ранее мужчина уже был судим за различные преступления. Он признался в краже и отдал украшения.

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