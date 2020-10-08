Саратовцы просят наказать паркующегося на переходе водителя

Автомобиль припаркован на переходе. Фото пользователя под ником "Саша Иванова"

Жителей Саратова возмутил припаркованный на пешеходном переходе автомобиль.

Как сообщила в группе «Саратов онлайн» пользователь под ником «Саша Иванова», это произошло на улице Автомобильная, напротив дома №38, в поселке Юбилейный.

По словам местной жительницы, хозяин авто регулярно паркуется на переходе, создавая неудобства пешеходам – там, в частности, пролегает дорога из детского садика, а из-за ограниченной видимости, идти опасно.

В комментариях пост вызвал бурное обсуждение и осуждение владельца авто. Многие сочли водителя автохамом. В ГИБДД было направлено соответствующее обращение, чтобы он понес наказание.

Машина стоит там не в первый раз. Фото пользователя под ником "Саша Иванова"

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.