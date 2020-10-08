В Саратовской области за неделю ОРВИ заболели почти 19 тысяч человек

В Саратовской области распространяется ОРВИ.

- За неделю зарегистрировали 18 951 случай болезни. По сравнению с предыдущей неделей есть прирост на 24%. Основной рост заболеваемости отмечается среди взрослых, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

При этом в целом по области и в Саратове заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

Также в регионе прививают от гриппа. По состоянию на 6 октября вакцинировались уже 444 833 человека, это 18,3% от всего населения. Среди привитых почти 108 тыс. — дети.

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