В Саратове женщина отдала 159 тысяч рублей за трудоустройство в полицию

Бывшего сотрудника полиции в Саратове обвинили в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении него возбуждены два уголовных дела.

По версии следствия, в 2018 году полицейский ППСП пообещал знакомой помочь устроиться на работу в полицию. Якобы у него несть необходимые связи. Для этого потребовались деньги, чтобы передать их должностным лицам. Однако следствие считает, что отдавать их он не собирался и присвоил 159 тыс. рублей, которые дама ему вручила.

Помимо того, эта же женщина попросила полицейского помочь в прохождении обследования на годность к службе в армии сыну подруги. Мужчина заверил, что имеет связи и в военном комиссариате, для прохождения призывной комиссии он потребовал 154 тыс. рублей, которые также похитил.

Обвиняемый признался и раскаялся. Деньги он частично вернул, а остальное готов отдать в ближайшее время.

- Факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками ОРЧ Собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел, — заявили в Главке.

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