В Аркадаке мужчина душил собутыльника, а сообщник подбадривал и подавал оружие

В Аркадаке Саратовской области двух местных жителей обвиняют в убийстве, краже и пособничестве в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному из них 32, а второму — 59 лет.

По версии следствия, вечером 21 февраля компания из трех мужчин распивала алкоголь в одном из домов Аркадака. К ним присоединился 31-летний гость с подругой. В ходе застолья между ним и 59-летним хозяином жилища случился конфликт.

Собутыльникам удалось примириться, но позже 32-летний приятель хозяина дома вновь начал предъявлять претензии к 31-летнему гостю. Более того, он принялся душить оппонента сперва руками, потом полотенцем. 59-летний мужчина подбадривал его и даже подал нож, которым обвиняемый ударил потерпевшего в шею.

Тело убитого сообщники попытались сжечь во дворе дома, потом расчленили, разложили по двум мешкам и спрятали в заброшенном сарае. В тот же день труп нашли полицейские.

Помимо этого 22 февраля 59-летний мужчина отправился к соседу, где также шла пьянка. Когда он уже собирался уходить, то заметил, что стоящий рядом дом остался без присмотра. Он перелез через забор, снял подвешенный, но не запертый замок, и принялся искать ценные вещи. Его добычей стала тысяча рублей, найденная в шкатулке.

32-летний обвиняемый признался в убийстве, а 59-летний в краже, но отрицал сообщничество в более тяжком преступлении. Оба они находятся под стражей, а дело направлено в суд.

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