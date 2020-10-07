Саратовского судью отправили под домашний арест

В Нижнем Новгороде районный суд отправил под домашний арест саратовского судью.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, такая мера пресечения избрана судье Арбитражного суда Саратовской области Шамилю Кулахметову.

Следствие считает, что в июле 2017 года Кулахметов получил четыре млн рублей от предпринимателя. Якобы эти деньги он должен был передать судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда за положительное решение по делу бизнесмена.

Однако, как по версии следствия, деньги он намеревался присвоить.

В отношении судьи возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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