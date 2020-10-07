В Саратове встали семь трамвайных и троллейбусных маршрутов в час пик

Фото из соцсети

В Саратове сегодня, 7 октября, встали семь маршрутов электротранспорта.

- Движение трамваев №№3, 9, 10 и 11 и троллейбусов №№2, 2А и 16 прервалось в 16:50 на Советской, — сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте».

Причиной транспортного коллапса в час пик стала неисправность трамвайно-троллейбусного пересечения.

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