"Орден Ладошки" вручат кавалерам 11 ноября Фото: Екатерина Семенова

Юные жители Саратовской области выбрали кавалеров почетного знака «Орден Ладошки».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, проект в 2020 году реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Кавалерами ордена стали: Амаяк Акопян, фокусник, ведущий телепередач «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», инициатор благотворительных творческих программ для детских больниц, автор серии книг по теме трюков и фокусов;

Юрий Куклачев, дрессировщик кошек, ведущий программы «Школа доброты Юрия Куклачева» на Детском радио, автор 15 книг для подростков;

Лилия Мухамедьярова, журналист, основательница благотворительного фонда помощи «Солидарность» (Москва), а также образовательного центра, детского сада и школы;

Елена Лукьянова, педагог из Балашова, художественный руководитель детского творческого коллектива «Волжский рубеж-2», координатор работы детского движения «Юный друг полиции».

Кроме того, награда впервые была присуждена социальным проектам, например, каналу «Слово пацана» на YouTube.

«Орден Ладошки» будет вручен на торжественной церемонии в Саратове 11 ноября.

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