"Орден Ладошки" вручат кавалерам 11 ноября
Фото: Екатерина Семенова
Юные жители Саратовской области выбрали кавалеров почетного знака «Орден Ладошки».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, проект в 2020 году реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Кавалерами ордена стали: Амаяк Акопян, фокусник, ведущий телепередач «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», инициатор благотворительных творческих программ для детских больниц, автор серии книг по теме трюков и фокусов;
Юрий Куклачев, дрессировщик кошек, ведущий программы «Школа доброты Юрия Куклачева» на Детском радио, автор 15 книг для подростков;
Лилия Мухамедьярова, журналист, основательница благотворительного фонда помощи «Солидарность» (Москва), а также образовательного центра, детского сада и школы;
Елена Лукьянова, педагог из Балашова, художественный руководитель детского творческого коллектива «Волжский рубеж-2», координатор работы детского движения «Юный друг полиции».
Кроме того, награда впервые была присуждена социальным проектам, например, каналу «Слово пацана» на YouTube.
«Орден Ладошки» будет вручен на торжественной церемонии в Саратове 11 ноября.
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