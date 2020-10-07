Названы сроки окончания ремонта тротуаров в Саратове

Закончен первый этап ремонта тротуаров в Кировском районе Саратова.

Как сообщил на своей странице в Insragram глава города Михаил Исаев, завершаются работы во Фрунзенском районе, где идет реконструкция пешеходных зон.

В Ленинском районе ремонт тротуаров планируют закончить 12 октября, а в Заводском – 20 октября.

Работы в Волжском и Октябрьском районах были завершены ранее.

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