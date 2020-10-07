Умер саратовский журналист Аркадий Богатырев

Скончался саратовский журналист, ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Богатырев.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
- Участник Великой Отечественной войны, талантливый журналист и принципиальный человек, Аркадий Александрович всю свою жизнь посвятил развитию газетного дела и журналистики, творчеству и общественной деятельности. Своими профессиональными и личными качествами Аркадий Александрович заслужил непререкаемый авторитет и глубокое уважение. Его значительный вклад неоднократно отмечался различными государственными наградами. Смерть Аркадия Александровича – большая потеря для всех, кто его знал. Добрая память о нем сохранится в наших сердцах, – отметил глава региона.
Аркадию Богатыреву было 95 лет.
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