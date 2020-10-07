В частном доме в Аркадаке найден мёртвый хозяин

Следователи начали проверку, устанавливают причины смерти человека в Аркадаке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аркадаке Саратовской области найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 45-летнего мужчины найдено днем 7 октября в его частном доме.

Следователи осмотрели место происшествия. На голове погибшего обнаружены травмы. Начата проверка для установления причины смерти человека. По итогам будет принято процессуальное решение.

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