Из районов Саратовской области поступили фальшивые деньги

В Саратовской области нашли поддельные деньги.

- Купюры номиналом 1 тыс. рублей обнаружили при пересчете средств из инкассаторских сумок, которые поступили из районов области, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Отдел полиции №1 Саратова возбудил уголовные дела.

В главке напомнили руководителям организаций и учреждений, что деньги от населения нужно проверять через приборы, распознающие фальшивки. При обнаружении подделок нужно вызвать полицию и запомнить приметы человека, передавшего купюры.

За фальшивомонетничество грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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