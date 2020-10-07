На открытом для транспорта Трофимовском мосту забыли убрать запрещающий дорожный знак

Знак, разрешающий движение только прямо, забыли убрать на повороте с улицы Панфилова на Трофимовский мост. Он был торжественно открыт после реконструкции для движения транспорта 5 октября. Однако знак, который разрешал движение только прямо и не давал возможности повернуть на мост сразу с улицы Панфилова, остался. В мэрии Саратова прокомментировали этот факт.

- Временный знак, разрешающий движение только прямо, был установлен на улице Панфилова на период проведения ремонтных работ. Сегодня он будет демонтирован, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Водители, соблюдая правила дорожного движения, смогут поворачивать на мост без длительного разворота.